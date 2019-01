Secondo la Gazzetta dello Sport, il gruppo dei nati in casa-Napoli del 1987 potrebbe non essere riconfermato per la prossima stagione: "Barella resta il primo obiettivo, al netto della agguerrita concorrenza da battere e del costo esorbitante del cartellino, mentre Traorè dell’Empoli intriga per età e personalità, a patto che uno tra Diawara (nel mirino, tra le altre, del Wolverhampton) e Rog, che potrebbe andare via in prestito dopo il 20 gennaio, liberi il posto di alternativa ad Allan. A proposito, per il brasiliano come per Hamsik sarà una calda estate. Nel mercato estivo il Napoli cambierà pelle: il gruppo degli ‘87, del quale fanno parte anche Callejon e Mertens, potrebbe smembrarsi. Ecco perché quello di Hirving Lozano, messicano del Psv, è un profilo attenzionato".