Mattia Grassani, legale SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:



"Il club non credo si debba preoccupare circa ciò che ha fatto perchè il rapporto tra il Napoli e Sarri è chiaro dal punto di vista contrattuale. Il mister è ancora in carica, lo scenario attuale è di assoluta linearità. Questa è una vicenda seguita personalmente da De Laurentiis, la clausola è scaduta. A fronte di un comportamento sempre lineare del club, chi vorrà Sarri dovrà trattare direttamente con il Napoli. Sarri è sotto contratto fino al 30 giugno. Il cambio della scelta tecnica con Ancelotti è stato obbligato visto che Sarri non ha dato risposta sul rinnovo offerto. Se non ci saranno novità, il Napoli pagherà sia Sarri che Ancelotti, salvo esonero. Le dimissioni non sono previste, lui può rassegnarle ma non interromperebbe il rapporto di lavoro. Il Napoli ha già diffidato alcuni club interessati a Sarri facendo presente che è ancora a libro paga del club. Non ci sono clausole che permettono la negoziazione di Sarri con altri club senza il consenso del Napoli. Il club è forte di un contratto. Il demansionamento senza giusta causa? Parlare di demansionamento in ambito sportivo è improprio e non è questo il caso. Ricorrere al tribunale del lavoro è un'ipotesi remota. Ci è stato notificato ieri che il 28 giugno ci sarà la decisione per quanto riguarda il caso del deferimento di alcuni tesserati Napoli per rapporti con alcuni personaggi"