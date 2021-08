Il Napoli è impegnato nell'amichevole precampionato contro l'Ascoli. Azzurri in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.



C'è tempo anche per i sorrisi e i siparietti simpatici, soprattutto ora che parliamo ancora di calcio estivo. Al termine del primo tempo lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, è salito sugli spalti con una grossa moka per versare il caffè al presidente De Laurentiis e ai tifosi napoletani.