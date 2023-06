Kim è destinato a lasciare il Napoli. Il difensore sudcoreano ha la clausola rescissoria variabile in base al fatturato del club acquirente. Considerando la potenza economica di chi è alla ricerca del calciatore, nelle casse del Napoli entreranno quasi 60 milioni di euro.



C'È IL CITY - Il primo club pronto a pagare la clausola, in ordine cronologico, è il Manchester United, sulle sue tracce da più di un mese. Il Bayern Monaco ha effettuato il sorpasso, avendo anche il gradimento da parte dello stesso Kim. Ma non è finita qui, perché secondo quanto racconta il Corriere dello Sport ecco arrivare il Manchester City: Guardiola vuole rinforzare il reparto arretrato per difendere il Treble conquistato e ha individuato in Kim l'innesto giusto per riuscirci.