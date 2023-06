. De Laurentiis è stato chiaro due giorni fa quando gli è stato chiesto, nel corso della presentazione di Rudi Garcia, del centravanti nigeriano. Osimhen è importante, vuole trattenerlo, però in caso di incasso record si andrebbe gentilmente a ringraziare colui che quest'anno ha scritto una pagina storica del Napoli.- La situazione contrattuale di Osimhen non impone una cessione immediata, non occorre prendere una decisione in fretta.quindi ancora due stagioni davanti. Certo è che tra un anno andrebbe in scadenza, per questo c'è la volontà da parte del Napoli di "assicurarselo" in qualche modo. C'è già stato un incontro prima della fine del campionato.: "Siamo d'accordo in linea di massima sulVolontà di rinnovo, dunque, di portare maggior sicurezza alla posizione del club.- Resta il discorso che fa da padrone, ovvero che di fronte a un'offerta "indecente" De Laurentiis difficilmente andrebbe a trattenere Osimhen. Servono quantomeno. Una disponibilità economica che hannoI Blues ormai sembrano essersi defilati, avendo preso Nkunku (ma occhio alle sorprese). Gli altri tre hanno bisogno di un centravanti, con i Red Devils che lo seguono da tempo e i Blancos cercano il dopo Benzema. Ilper strappare al Napoli il capocannoniere e miglior attaccante dell'ultimo campionato di Serie A.- Nel caso dovesse partire Osimhen è chiaro che si dovrebbe andare a trovare il nuovo centravanti. Ci sono Raspadori e Simeone in rosa, però se va via un pezzo da novanta del genere si andrà a cercare un altro attaccante reduce da un'annata importante.classe 2000 del Lille. 26 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia, serviranno quantomeno 60 milioni per portarlo in azzurro. Ci sono anche due "italiani" con un ottimo feeling con il gol.che ha una clausola rescissoria da 35 milioni, e soprattuttoanche lui con clausola (da 25 milioni valida fino al 15 luglio).