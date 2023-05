Quando quasi 9 mesi fa Kim firmava il suo contratto con il Napoli veniva inserita una clausola rescissoria. Questa stessa clausola potrebbe portarlo via neanche un anno dopo, con il Manchester United pronto a fiondarsi sul difensore sudcoreano.



L'edizione online de' Il Mattino racconta di un accordo tra i Red Devils e lo stesso Kim, con il giocatore che andrà a guadagnare 9 milioni di euro a stagione in Premier League. Per lui messa a disposizione una villa nel quartiere di Alderley Edge. Lo United prova ad inserire nell'affare il difensore classe '94 Lindelof, ma De Laurentiis non sembra intenzionato ad accettare contropartite accettando solo il pagamento dell'intera clausola.