Il mercato del Napoli è orientato al futuro. In vista della prossima stagione il ds Giuntoli ha già bloccato il terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera del Getafe, 24 anni.



In Italia, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino ci sono i nomi di Gatti (Frosinone), Ilic (Verona), Bajrami, Viti e Parisi (Empoli).