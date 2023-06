Il prezzo fissato da De Laurentiis è altissimo, e l'eventuale arrivo di Galtier in panchina rinsalderebbe il rapporto con il Napoli. Per Victor Osimhen e l'attacco dei partenopei però, i bookmaker non escludono il colpo di scena. Il nigeriano rimane nel mirino dei top club in Europa - Manchester United e Chelsea su tutte - e in attesa dei prossimi sviluppi di mercato l'addio agli azzurri è offerto a 1,85. Allo stesso tempo prende piede una nuova ipotesi per il reparto avanzato partenopeo, per il quale uno dei nomi più chiacchierati è Beto. Anche in questo caso gli analisti ritengono molto probabile la sua partenza da Udine, scenario a 1,48 volte la posta.