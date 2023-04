"È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non potevo portarvi la felicità. Farò del mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro supporto che sento ogni secondo! Vi amo tutti e prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite davanti, quindi il sogno continua.." . Così scrive Kvaratskhelia sul proprio profilo Instagram dopo il rigore fallito contro il Milan.