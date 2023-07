Arrivato per appena 10 milioni di euro proprio un anno fa, Kvaratskhelia oggi è la stella del Napoli campione d'Italia. Il georgiano è stato premiato anche come miglior calciatore dell'ultima Serie A e l'impatto incredibile in azzurro ha portato l'interesse di tanti club pronti a fare investimenti importanti. Tra cui il Newcastle che, come si apprende dalle pagine de' Il Mattino, ha pronta un'offerta da 90 milioni per Kvara. Ora due soluzioni per De Laurentiis: o chiuderà sul nascere ogni trattativa oppure proverà a scatenare un’asta.