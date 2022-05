Le prossime due partite che restano prima della fine del campionatoL’attaccante nigeriano, protagonista con 13 gol in serie A e 4 in Europa League, potrebbe diventare il grande, ma solo a determinante condizioni. Aurelio De Laurentiis è pronto ad ascoltare offerte che possanoUna cifra importante che. E proprio in questa direzione vanno i contatti delle ultime ore:Victor è legato al Napoli,. Questo è un punto di partenza importante perché. Chiaramente il richiamo della Premier League ha un fascino particolare tanto che il corteggiamento del Manchester United non lo ha lasciato indifferente. Con i Red Devils siamo ancora in una fase embrionale: al momentoIl Newcastle vuole un grande centravanti per puntare a una qualificazione in Europa nella prossima stagione e il nome di Osimhen è nelle primissime posizioni della classifica di gradimento, tanto che, attaccante albanese classe 2001 che tanto bene sta facendo al Southampton ma è di proprietà del Chelsea.