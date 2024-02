Napoli, il nuovo ciclo riparte dal Bologna: occhi su Ferguson e Beukema

La sconfitta di San Siro contro il Milan ha emesso una sentenza:, come anticipato dalla nostra redazione nella giornata di ieri), altri potrebbero lasciare a fine stagione come Osimhen. E per sostituire il polacco, centrocampista offensivo scozzese che tanto bene sta facendo al Bologna.- Il Napoli è a conoscenza da mesi dell’addio di Zielinski e per questo sta battendo diverse piste, in Italia e all’estero., che non è uscito dai radar nonostante la trattativa fallita con l’Udinese nel mercato di gennaio. Ferguson convince, ma per il club azzurro non sarà facile perché c’è grande concorrenza sul centrocampista che comunque- Ferguson, ma non solo.del Bologna. Nella lista dei possibili rinforzi estivi c’è anche l’ex AZ Alkmaar…