Con Giuntoli destinato alla Juventus, al Napoli è in arrivo Accardi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore sportivo può portarsi dall'Empoli il portiere Vicario: si parla di una quotazione di circa 15 milioni di euro. Meret si sta guardando attorno per capire se avrà ancora fiducia in azzurro, dopo una buona stagione, oppure preferirà fare una nuova esperienza.