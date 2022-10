Prima di ieri sera con la Roma, solo in altre tre occasioni Khvicha Kvaratskhelia era rimasto senza gol o assist in campionato da quando è arrivato in Italia. E' stato il giocatore-copertina degli ultimi mesi, il Napoli l'ha preso per 10 milioni e ora vale più del trilpo. Kvaradona lo chiamano da quelle parti, e ogni volta che strillano il suo nome il papà Badri si emoziona: "Quando sei in tribuna e il tuo cognome è urlato da 60mila persone è una sensazione che non si può spiegare - racconta a Imedi Tv - Ero sempre stato convinto che Khvicha sarebbe stato in grado di fare bene fin dall'inizio, e lui ha già dimostrato quello che sa fare. Alle 8 si presenta all'allenamento, alle 14 torna e si riposa: nel giorno libero abbiamo fatto una passeggiata per la città".



FUTURO - "Non ci ha parlato ancora nessuno del contratto, ma in questo momento mio figlio pensa solo a giocare. Sa delle voci di mercato e le sente anche lui, ma non è minimamente influenzato da chi parla del suo futuro".