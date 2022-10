All'Olimpico è arrivato l'undicesimo successo consecutivo meritato tra Champions e campionato.a non aveva fatto i conti con l'uomo mascherato. Con colui il quale al minuto 80, dopo tanti combattimenti da vero gladiatore, ha superato il capellone Smalling e di collo piede l'ha messa in rete lasciando di stucco il povero Rui Patricio. Un “Victor(ia), dunque, nel segno di Osimhen. Altro che Abraham. Il nigeriano si è vestito da supereroe e ha dimostrato che nel calcio per vincere bisogna calciare dalle parti del portiere.A fine partita ha avuto da ridire anche sull'operato di Irrati. Pensate un po'. Colui il quale gli aveva evitato di prendere gol dagli undici metri dopo che aveva puntato il dito sul dischetto.Il Var deve fare pace con il cervello altrimenti non si va da nessuna parte.. Altro che alcuni suoi colleghi che hanno la fortuna di avere delle rose importantissime per vincere le partite. Adesso qualcuno la dovrà pur finire di dire che il Napoli si vedrà all'opera negli scontri diretti. Per coloro i quali sono un po' duri di comprendonio, va ricordato che gli azzurri hanno battuto già Lazio, Milan e appunto la Roma. E tutte in trasferte. Ci siamo capiti? Ci vuole rispetto per chi lavora e porta a casa i risultati.Poi magari le cose cambieranno. Ma vanno goduti i momenti.E oggi i napoletani se la godono più di tutti. Certo, il Milan non molla, la Juve mostra i muscoli con l'Empoli e l'Inter supera la Fiorentina come sappiamo,Ma il tutto lascia il tempo che trova. Intanto lassù c'è il Napoli. Spallettone e i suoi ragazzi si stanno divertendo con leggerezza. In campo si vede qualità, quantità e voglia di stupire sempre e comunque. I tempi bui arriveranno, in tanti non vedono l'ora di dire: «Avevo ragione che era solo un fuoco di paglia». Per il momento stanno tutti dietro. Poi si vedrà.