Il Napoli ha pronto il piano B nel caso in cui dovesse saltare l'affare con il Celta Vigo per Stanley Lobotka. Il centrocampista slovacco ha già dato il suo benestare al trasferimento, ma il club spagnolo sta tirando la corda su cifre e bonus.



Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha varato il piano b che porta a Diego Demme, centrocampista classe 1991 del Lipsia che, curiosità, aveva come idolo Gennaro Gattuso.