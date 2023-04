Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà assente domani al Maradona per la sfida di ritorno dei quarti di finale contro il Milan. Il patron azzurro non sarà in tribuna perché partirà per Los Angeles, come scrive Il Mattino: il numero uno del club azzurro resterà per altri impegni in America fino a fine mese.



RIENTRO PER LA FESTA SCUDETTO - Assente dunque nella partita che porterà il guadagno più alto nei diciannove anni alla guida degli azzurri: previsto un incasso record che sfiorerà i 6 milioni di euro. Mercoledì mattina molto presto il produttore cinematografico ha un volo per Los Angeles, dove ha casa ed è atteso per alcuni affari: vedrà la partita dal suo palazzetto nei pressi del Quirinale. Impegni per una decina di giorni in California, con la partenza anticipata per rientrare in Italia a fine mese, in tempo per festeggiare lo scudetto.