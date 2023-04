Kvaratskhelia in pochi mesi è riuscito a conquistare il cuore dei napoletani. Un impatto pazzesco in Serie A e un ruolo da leader tecnico in questo Napoli che sta dominando il campionato e stupendo in Champions League. Dopo un'annata del genere si attendeva qualcosa di speciale, ovvero dare un nome "particolare" ai neonati. Ai tempi di Maradona in tanti presero il nome Diego, altri Armando.



È NATO KHVICHA - Oggi è il turno di Khvicha. Già, perché lo scorso 31 marzo alla Clnica Santa Patrizia di Secondigliano è nato il piccolo Daniele, Kvicha. Figlio di Armando e Clara. Proprio il neopapà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Spazio Napoli riguardo questa peculiarità: "Sono nato nel 1986 e mi chiamo Armando: i miei genitori mi hanno dato il nome di Maradona. Abbiamo preso questa decisione per tutto quello che è successo quest'anno al Napoli. Una scelta condivisa con la mia compagna. Se non avessimo vissuto un anno del genere, con un calciatore davvero meraviglioso, forse si sarebbe chiamato solo Daniele. Incontrare Kvara è il mio piccolo sogno, sarebbe la ciliegina sulla torta. Ho un altro sogno: spero che mio padre, che ora non c'è più, possa vedere attraverso gli occhi di Daniele Khvicha la festa per questo Napoli".