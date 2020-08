Oggi alle 17:30 il Napoli ritornerà in campo per affrontare la prima amichevole stagionale. Allo Stadio Teofilo Patini andrà in scena il triangolare tra Napoli, Castel di Sangro e L'Aquila.



IL PROGRAMMA - ​Ogni gara avrà una durata di 45 minuti. La sfida inaugurale sarà quella tra Castel di Sangro e L'Aquila. Successivamente il Napoli affronterà prima la perdente delle due e poi la vincente.



COME VEDERLA - In caso di impossibilità di assistere all'evento dal vivo, il triangolare sarà trasmesso in diretta su Sky Primafila al prezzo di €5,99.