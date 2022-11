C'è sicuramente bisogno di recuperare un po' di energie ma l'avvio di stagione pazzesco degli azzurri racconta che è un peccato fermarsi proprio adesso. Grande margine in classifica con il +8 sul Milan secondo, undici vittorie consecutive in campionato e ottavi di Champions che vedranno di fronte l'Eintracht Francoforte.- Spalletti bene o male potrà contare su quasi tutta la rosa. Sono solo cinque i giocatori che prenderanno parte ai Mondiali in Qatar:(Corea del Sud),(Uruguay),(Polonia),(Camerun) e(Messico). Con il resto del gruppo la possibilità di proseguire con il lavoro che è iniziato lo scorso luglio dal primo ritiro di Dimaro e che sta dando dei risultati notevoli.- Dopo la vittoria di sabato contro l'Udinese la squadra si è salutata, augurando anche buona fortuna ai calciatori impegnati in Qatar.a Castel Volturno per poi partire, qualora dovesse essere confermata la destinazione, l'Gli azzurri resteranno in Turchia perin quello che sarà un ritiro a porte chiuse. Il Napoli scenderà in campo anche per affrontare qualche amichevole. La prima squadra che sfiderà è quasi certa, si tratta dele in cui giocano gli italiani Viviano, Biraschi, Ricci e Borini. Anche alcune squadre di Premier hanno scelto la Turchia come destinazione del proprio ritiro e potrebbero esserele altre due avversarie in amichevole per il Napoli.per Spalletti e i suoi giocatori, dunque, è previsto pere ci sarannodavanti ai propri tifosi. Poi qualche giorno di break per i giorni di Natale prima di ritrovarsi a Castel Volturno il 27-28 dicembre per iniziare a preparare il delicatissimo impegno di San Siro contro