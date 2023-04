Sfida delicata domani per Napoli e Milan a San Siro. In palio per le due squadre c'è l'accesso alla semifinale di Champions League. Giorno di vigilia che avvicina la squadra di Spalletti al match in maniera particolare, vista l'assenza di Osimhen e Simeone, con Raspadori in dubbio.



IL PROGRAMMA - Questa mattina ci sarà l'allenamento verità per il Napoli, l'ultimo prima della partenza. Sarà importante capire le condizioni degli infortunati, altrimenti nuove prove tattiche per mandare in campo un centravanti atipico come Kvaratskhelia, Lozano oppure Elmas. Dopodiché nel primo pomeriggio il viaggio verso Milano e alle ore 19 Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa direttamente da San Siro.