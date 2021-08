Sembrano uno scherzo le voci che arrivano dalla Francia, ma non lo sono. Dopo gli acquisti di Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e quello, molto vicino, di Messi, secondo Footmercato, per completare un reparto già composto dall’ex capitano del Real Madrid, da Marquinhos e da Kimpembé e permettere all’allenatore argentino di decidere, senza preoccupazioni, se giocare con la difesa a 4 o a 3, alzando Hakimi sulla linea di centrocampoSe partirà l’ex Genk,Non è la prima volta che il nome di Koulibaly viene accostato al PSG ma, rispetto al passato, ora la situazione è cambiata. Il Napoli non è più nelle condizioni di chiedere i fatidici 100 milioni per il suo roccioso difensore.. A inizio mercato si diceva della necessità del Napoli di vendere un top player per sbloccare il mercato in entrata e si parlava proprio di uno fra Koulibaly e Fabian Ruiz. Se per lo spagnolo non sono arrivate offerte, per il senegalese potrebbero essere ore decisive.Nel caso in cui dovesse concretizzarsi la partenza di Koulibaly, il Napoli ha già in mente il nome del suo sostituto:: non solo il Napoli ma anchein precedenza e molti altri club europei, comeProprio durante la Coppa America, il diciannovenne aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Impacto, una radio locale: "Un calciatore sogna di andare all'estero e di andare in campionati migliori. Se mi verrà data l'opportunità di andare, sarà meglio coglierla. Non ho ancora parlato con il presidente Fassi. Non posso promettere ai tifosi che resterò. Non sai mai cosa può accadere". Un mese dopo il suo agente aveva parlato a CalcioNapoli24: “Il Napoli è un grande club. Gli piacerebbe giocare in una squadra di questo calibro, ma purtroppo al momento non c’è nulla", parole che risalgono a fine luglio, quando ancora le sirene francesi per Koulibaly non avevano ancora iniziato a suonare.