Stagione da protagonista assoluto per Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è stato nominato il miglior attaccante della Serie A, oltre ad esser riuscito a conquistare il titolo di capocannoniere. L'intenzione è quella di trattenerlo al Napoli, però se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, chiaramente sarebbe difficile trattenerlo per De Laurentiis.



Ecco che arriva, forte, l'ipotesi PSG. Perché il club parigino è molto vicino ad ingaggiare Nagelsmann per la panchina. La prima richiesta del tecnico per quanto riguarda il mercato è relativa all'arrivo proprio di Victor Osimhen. Ci vorranno quantomeno 130 milioni di euro per strapparlo al Napoli. Lo riporta oggi Repubblica.