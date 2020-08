Nonostante il periodo molto particolare, il calciomercato delè veramente molto attivo. Con l'arrivo dici sono altri acquisti in programma, specialmente per rimpiazzare. Ma non si pensa solo al reparto offensivo, perché la difesa probabilmente andrà rifondata, con un netto cambio previsto lì dietro. Il discorso, infatti, non riguarda solo i centrali difensivi, ma anche le fasce, con una rivoluzione che presto potrebbe avvenire.- Dopo l'infortunio contro il Manchester City del 2017 il Napoli ha definitivamente persoDiversi i tentativi di recuperarlo, con la condizione fisica che sembrava migliorare. Ma non è riuscito a ritrovare i suoi ritmi, il suo passo e le giocate che lo stavano portando a diventare tra i terzini più forti d'Europa. Ora però è arrivato il momento di fare le valigie e dire addio al Napoli. Gattuso ha bisogno di un giocatore che possa dare delle garanzie per non caricare tutto sulle spalle diè quindi in uscita con la destinazioneche si fa sempre più concreta. L'accordo tra i due club potrebbe arrivare tra non molto ed il giocatore apprezzerebbe la scelta inglese per il suo futuro. Solo dopo aver venduto l'algerino si potrà puntare su un nuovo nome per la fascia mancina. Su tutti ci sono. Il primo è un profilo più di prospettiva e nelle gerarchie partirebbe alle spalle di Mario Rui. Mentre il secondo, che si è consacrato quest'anno in prestito al Siviglia, arriverebbe a Napoli per indossare la maglia da titolare. C'è però distanza al momento tra il club azzurro ed ilproprietario del cartellino del giocatore, dato che De Laurentiis vorrebbe portarlo in azzurro tramite un prestito, mentre le Merengues vorrebbero la cessione.- Fin quando non si muoverà qualcosa a sinistra difficilmente ci sarà qualche grossa novità sulla fascia opposta. Su tutti c'è il nome diin dubbio. L'ex terzino dell'Empoli rappresenta al momento un'alternativa sia ache adato che spesso viene adattato a sinistra da Gattuso (preferendolo a Ghoulam). Hysaj ha il contratto in scadenza nel 2021, ma sembra lontana l'ipotesi dell'addio a parametro zero, visti gli ottimi rapporti tra il Napoli ed il suo agente, Mario Giuffredi. Per questo si lavora ad un'eventuale cessione, che permetterebbe al Napoli di fare cassa. Lo stesso agente cura gli interessi diesterno attualmente in forza al Verona, e in caso di partenza di Hysaj potrebbe approdare in azzurro per prendere il posto dell'albanese. Discorso a parte perreduce da un infortunio e momentaneamente fuori dalle scelte di Gattuso che lo valuterà nel ritiro di Castel di Sangro, ma potrebbe presto salutarlo.