L'asse di mercato Napoli-Roma in queste settimane è molto caldo. Ci sono tanti giocatori in ballo, su tutti Milik e Under, con il polacco che è ai titoli di coda con il Napoli e potrebbe finire in giallorosso, mentre il turco potrebbe fare il percorso inverso.



Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'amministratore delegato della Roma, Guido Fienga, negli ultimi giorni hanno parlato e l'ultimo colloquio lo hanno avuto ieri, con un aggiornamento: il club giallorosso non vorrebbe inserire alcuna parte economica nella trattativa. Quindi, nello scambio Milik-Under, anziché versare un conguaglio di 15 milioni nelle casse del Napoli, la Roma vorrebbe offrire un altro giocatore agli azzurri. Nei prossimi giorni le parti si sentiranno nuovamente per cercare di arrivare ad una soluzione che accontenti tutti. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.