Tra i nodi di mercato del Napoli c'è quello legato al futuro di Fabiàn Ruiz. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023, il rinnovo è complicato e il giocatore potrebbe lasciare gli azzurri già in questo mercato. Su di lui c'è l'interesse del Real Madrid su richiesta di Carlo Ancelotti, ma l'idea dei Blancors sarebbe quella di prenderlo a zero alla fine della stagione.