Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, ci sono stati i primi apporcci in vista del mercato di giugno tra Kalidou Koulibaly ed il Real Madrid. La squadra della capitale spagnola ha sondato il terreno anche con il presidente De Laurentiis che avrebbe fatto intendere una offerta elevatissima per l'acquisizione del difensore belga del Napoli. Vedremo a giugno se ci saranno contatti più concreti.