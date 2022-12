Attraverso il sito del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti.



IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano l'amichevole contro il Villarreal in programma domani alle ore 20.30 allo Stadio Maradona. La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazione tecnico tattica. Successivamente lavoro tattico e chiusura di sessione con partita a campo ridotto.



INFERMERIA - Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato tecnico in campo. Allenamento personalizzato in palestra per Sirigu.