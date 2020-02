Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso e in vista della partita di sabato contro il Torino .



IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Torino per la 26esima giornata di Serie A in prgramma sabato al San Paolo alle ore 20.45. Allenamento interamente in palestra oggi per la squadra.



GLI INFORTUNATI - Malcuit ha fatto piscina. Koulibaly ha svolto lavoro in campo e palestra. Per Mertens terapie e lavoro in palestra.