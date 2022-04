Attraverso il sito ufficiale del Napoli è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti. Ancora presente Aurelio De Laurentiis che ha seguito l'intero allenamento con la squadra.



REPORT - Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis che ha seguito da bordo campo tutta la seduta. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partite a tema e situazioni tattiche.



INFERMERIA - Elmas ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto personalizzato in campo. Ounas non si è allenato per sindrome influenzale.