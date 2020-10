Il Napoli continua gli allenamenti in questo periodo di sosta e di isolamento al centro Tecnico di Castel Volturno. Dopo Elmas e Zielinski non c'è stato più nessun calciatore della prima squadra a risultare positivo al tampone anti Covid-19. Così la squadra continua a lavorare sul campo in vista della ripresa del campionato che ci sarà sabato 17 ottobre al San Paolo contro l'Atalanta. Ecco il report dell'allenamento di oggi:



Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

La squadra ha svolto riscaldamento in avvio e lavoro di scarico.

Successivamente ripetute di corsa ed esercizi finalizzati alla forza.

Terapie e palestra per Insigne.