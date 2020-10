Il Napoli continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Sabato alle 15 arriverà l'Atalanta allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta per la quarta giornata di Serie A.



Ecco il report dell'allenamento mattutino pubblicato dalla SSC Napoli:



La squadra ha lavorato sui campi 2 e 3, iniziando la sessione con una fase di riscaldamento ed esercitazione tecnica.

Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto.

Insigne ha svolto lavoro in palestra e terapie.