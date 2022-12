Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento di oggi durante la tournée in Turchia. Presente nei campi d'allenamento anche la storica ex-bandiera Marek Hamsik (foto sito sscnapoli) oggi al Trabzoanspor, ma che più volte ha dato la disponibilità a tornare in Azzurro da dirigente una volta chiusa la sua carriera.







IL REPORT - Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto partita a campo ridotto con 5 porticine, esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto vinta dalla squadra gialla.



INFERMERIA - Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Sirigu lavoro personalizzato in piscina.



SI RIVEDE HAMSIK - Ad assistere all’ultima parte di allenamento anche Marek Hamsik impegnato con il Trabzonspor in una gara amichevole nel Regnum Carya.