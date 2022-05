Attraverso il sito del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti e in vista della sfida contro il Torino in programma per sabato.



IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 per effettuare lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a tema.



INFERMERIA - Ghoulam e Rrahmani hanno svolto lavoro di prevenzione in campo.