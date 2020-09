Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso. Piccola brutta notizia per Kevin Malcuit che è stato costretto a lasciare l'allenamento per un un trauma alla gamba



IL REPORT

Terminato il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli si è ritrovato questa mattina al Training Center per proseguire la preparazione in vista dell'inizio della stagione. La squadra ha iniziato la seduta con serie di torelli e allenamento aerobico. Successivamente esercizi di "passing drill" e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Malcuit ha lasciato in anticipo la seduta per un trauma contusivo alla gamba.