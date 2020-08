Tra i vari nodi di mercato che la Sampdoria dovrà risolvere, particolare attenzione va posta alla questione terzini. Tra le fila dei blucerchiati c'è Tommaso Augello che si è imposto come potenziale titolare sulla sinistra, liberando eventualmente la possibile cessione di Nicola Murru. A destra invece Bartosz Bereszysnki potrebbe partire a fronte di un'offerta importante. con Depaoli prima alternativa per la corsia.



Logicamente però la Samp ha iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di alternative. Secondo il Corriere de Mezzogiorno gli uomini mercato blucerchiati starebbero guardando con attenzione al Napoli, e a due suoi terzini. I nomi in questione sarebbero quello di Kevin Malcuit, già da tempo accostato al Doria, e Elseid Hysaj, albanese classe 1994 che però gode di pareccchi estimatori.