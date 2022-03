Attraverso il sito ufficiale e i canali social del Napoli è arrivato il report dell'allenamento odierno in visto della sfida contro il Verona.



REPORT - Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto partita a campo ridotto.



INFERMERIA - Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo Malcuit ha svolto lavoro in palestra.