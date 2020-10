Nonostante i problemi di positività al Covid-19 riscontrati tra diversi elementi dell'AZ Alkmaar, il Napoli si prepara in vista della gara che dovrebbe disputarsi giovedì allo stadio San Paolo tra le due squadre per l'esordio in Europa League. Questo il report dell'allenamento di oggi:



La squadra si è allenata sul campo 3 con i palloni ufficiali della Europa League. Inizio sessione dedicata a riscaldamento e torello.

Successivamente seduta tecnica e lavoro tecnico tattico.

Chiusura con esercitazioni di tiri in porta.