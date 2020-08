Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno, per il quinto giorno di ritiro a Castel Di Sangro, agli ordini di Gennaro Gattuso.



IL REPORT

Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. La squadra si è allenata al mattino sul campo B iniziando la seduta con torelli ed esercitazione di passaggi.

Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro aerobico. Fabian e Maksimovic hanno lavorato in palestra mentre Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in palestra.