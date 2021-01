Attraverso il sito del Napoli è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso in vista della sfida contro il Verona. Out Mertens che si è allenato solo in palestra.



IL REPORT

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per l'ultima giornata del girone di andata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente esercitazioni di passing drill e chiusura con partitina a campo ridotto. Mertens ha svolto lavoro personalizzato in palestra.