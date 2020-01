Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno con buone notizie per Gennaro Gattuso che arrivano dall'infermeria.



IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il "monday night" della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra in avvio ha svolto attvazione a secco. Successivamente, con la rosa divisa in due gruppi, lavoro di possesso palla con l'utilizzo delle porte piccole. Di seguito allenamento per settori: sul campo uno hanno lavorato i centrocampisti e gli attaccanti mentre sul campo 2 hanno lavorato i difensori. Chiusura con partitina a tutto campo.



INFORTUNATI - Prima seduta in gruppo per Koulibaly. Anche Mertens e Maksimovic hanno svolto allenamento completo con la squadra. E' rientrato Allan che ha svolto lavoro personalizzato.