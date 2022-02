Dopo il report con l'esito degli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione all'adduttore per, ilha pubblicato usl proprio sito web anche quello dell'allenamento odierno in vista della sfida contro il Cagliari.Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A.Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello, partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati.uanzebe ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen e Fabian hanno svolto personalizzato di recupero in palestra.