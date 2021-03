Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso che, per ora e in vista della sfida contro il Milan in programma domenica sera, non recupera ancora né Lozano, né Petagna.



IL REPORT

Seduta mattutina per il Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di passing drill. Successivamente esercitazione tecnica e gioco di posizionamento in campo. Chiusura con lavoro tattico e partitina a campo ridotto.



INFORTUNATI - Lozano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra.