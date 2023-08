Vince il vecchio, vince quasi da solo: 2 gol che valgono 3 punti e i primi hurrà. Il nuovo può aspettare, magari arriverà anche se l’avvio non sembra incoraggiare troppi cambiamenti. Prendi, dentro a sorpresa dall’inizio, al posto di Anguissa. Lo svedese 24enne ex Reims è arrivato pare su indicazione precisa proprio di Garcia:, quello firmato da Raspadori e appunto cancellato dal Var. Buon per ADL, in tribuna, che altri nuovi in campo non ci siano, così il Napoli campione rimonta rapidamente il rigore trasformato dacon un gol die chiude già il primo tempo in vantaggio col destro implacabile di, al volo su affondo di un già sprintoso Di Lorenzo. Replica quasi al tramonto della partita, sempre su assist del capitano. Il bomber nigeriano resta simbolo e garanzia, il 7 settembre si avvicina e dal giorno dopo (a mercato saudita chiuso) si potrà rilanciare la candidatura azzurra allo scudetto-bis.. Punteggio e 3 punti a parte, che pure contano e fanno carburante, non un grande Napoli al debutto, sia detto in onore di verità.Rischia anche nella ripresa su una punizione di(attaccante esterno veloce e interessante) che si stampa sul palo e fatica un po’ troppo prima di chiudere una partita dal pronostico scontato, anche a metà agosto e alla prima giornata. Di Francesco schiera la squadra per giocarsela, almeno in contropiede. Il rigore di partenza gli dà una mano, ma non basta.tecnica fra i due gruppi, ma l’impressione anche qui è che sia rimasto qualcosa del tanto di buono che Fabio Grosso ha messo insieme nell’anno della promozione. Certe volte, sarebbe bene che gli allenatori ci mettessero la faccia e non la firma e fatti i conti,. Se continua a giocare come ha vinto è molto più probabile che continui a vincere, il francese è bravo, ma stavolta c’è da essere anche furbi. Nello scudetto di Spalletti c’è stato tanto, esploso quasi all’improvviso e consacratosi con un campionato mai giocato tanto bene.. Ma certo è un’impressione che merita conferme, soprattutto contro avversari di pari lignaggio.Stavolta, Raspadori bene, ma non benissimo: segna il gol cancellato dal Var, ma viaggia a fari spenti per lunghi tratti di partita.