Dopo i trentaduemila di Napoli-Sampdoria, si prevede uno stadio San Paolo ancora più gremito per la sfida al Liverpool, come racconta il Corriere dello Sport: "Il dato di sabato è destinato ad essere «stracciato» perché la Champions, da sempre, ha un fascino particolare. Il tutto esaurito appartiene a una epoca ormai lontana ma le indicazioni e le previsioni sembrano trascinare ben oltre i quarantamila, per una gara che ormai è diventata un’abitudine: un anno fa, per dato statistico, si registrarono solo 37.057, pochini rispetto all’importanza di una partita che torna e promette una cornice di pubblico migliore in un San Paolo che si è presentato anche assai più accogliente"