Date le difficoltà nello sbloccare l'affare Deulofeu, il Napoli ha fatto un sondaggio esplorativo per Giacomo Raspadori. Dopo la cessione di Scamacca al West Ham, tuttavia, il Sassuolo non ha più urgenza di chiudere una maxi-cessione e ha di fatto blindato raspadori chiedendo agli azzurri non meno di 35 milioni di valutazione. Cifra che non è nei piani del presidente De Laurentiis.