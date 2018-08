Continua la polemica tra il comune di Napoli e la società presieduta da Aurelio De Laurentiis. Il sindaco de Magistris ha risposto tramite i social all'invito degli ultras della curva B, che lo avevano invitato a seguire Napoli-Milan dal loro settore: "Li ringrazio per l'invito per Napoli-Milan, ma sono fuori e sarò in curva con voi nella prossima in casa con la Fiorentina. Dopo i reiterati e offensivi attacchi alla città ed ai napoletani, ho deciso di non sedermi più accanto a De Laurentiis".