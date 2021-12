L'avventura di Kostas Manolas al Napoli sembra volgere ai titoli di coda, a maggior ragione dopo il permesso concessogli a pochi giorni dalla delicata sfida con il Milan. Il Corriere dello Sport scrive: gli Azzurri avrebbero trovato in Felix Udoukhai, 24enne difensore dell'Augsburg, il profilo giusto per sostituire il greco nonostante il centrale tedesco è stato vittima di molti infortuni in questa stagione e che attualmente sia in convalescenza per il Covid.