Finito nella lista di mercato del Napoli di Ancelotti, Kieran Trippier ha un cartellino di 50 milioni di euro. Il Tottenham - come riporta il Sun -sicuramente non svenderà il suo terzino destro ma potrebbe accettare una contropartita degli azzurri che sareberro disposti a pagare 25 milioni di euro per portare Trippier a Napoli.