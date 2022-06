Il destino di Matteo Politano sembra essere sempre più lontano da Napoli. L'esterno romano non si sente più a suo agio in maglia azzurra, le dichiarazioni dell'ultimo periodo hanno fatto chiaramente capire come il calciatore non senta più la fiducia e, dunque, è pronto per cambiare aria.



C'è il Valencia forte su Politano, con Gattuso che vorrebbe riabbracciarlo. Stando a quanto riporta oggi Il Mattino, la trattativa tra il Napoli e il club spagnolo ha preso il via nelle ultime ore. Il Napoli chiede almeno 20 milioni di euro però il Valencia gioca al ribasso. Oggi potrebbe esserci una conference call tra il ds Giuntoli e il procuratore di Politano, Mario Giuffredi, per fare il punto sulla situazione.